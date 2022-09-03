انت الان تتابع خبر ريال مدريد يواصل سلسلة انتصاراته في الليغا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستفاد ريال مدريد، من الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس، حيث سجلا هدفي الملكي في الدقيقتين 9 و65، بينما أحرز سيرجيو كاناليس هدف ريال بيتيس في الدقيقة 17.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، ويتجمد رصيد ريال بيتيس عند 9 نقاط في المركز الثاني.

