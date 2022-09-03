أمريكا تجبر إيران مجددا على الإفراج عن زورقين

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وتمثل هذه الواقعة، التي جاءت في أعقاب حادث سابق في الخليج، أحدث تذكرة بالتوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران حتى في الوقت الذي يواصل فيه البلدان المحادثات النووية.وجاءت الواقعتان إثر تبادل لإطلاق النار الأسبوع الماضي بين القوات الأمريكية وجماعات مدعومة من إيران في سوريا.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن البحرية الإيرانية أطلقت سراح زورقين مسيرين أمريكيين في البحر الأحمر، لكنها اتهمت الزورقين الأمريكيين بتعريض السلامة البحرية للخطر، بدون تقديم دليل على ذلك.
وطعنت البحرية الأمريكية، في بيان، في هذه الرواية، قائلة «إن الزورقين كانا يقومان بدورية في منطقة تبعد أربعة أميال بحرية على الأقل عن أقرب ممر بحري».
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