إدارة الحوار الوطنى: المصريون يجتمعون في وطن واحد للخروج برؤية موحدة

القاهرة - سامية سيد - أكدت إدارة الحوار الوطنى، أنه على الرغم من اختلاف الآراء وتعدد الأفكار، اجتمع المصريون تحت سماء واحدة، فى وطن واحد، للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة.

وأضافت إدارة الحوار الوطنى عبر الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، أن قضايا المحور السياسى تتمثل فى الحوار الوطنى في:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسي

2- المحليات

3- حقوق الإنسان والحريات العامة

ودعت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، متابعيها للمشاركة بالآراء فى أكثر القضايا التى تشغل اهتمامك فى المحور السياسى من خلال التعليقات