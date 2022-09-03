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هيئة صحية بريطانية توافق على استخدام لقاح فايزر المعدل ضد سلالات كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

وافقت السلطات الصحية في بريطانيا على استخدام لقاح مطور يتم استخدامه كجرعة معززة مضادة لسلالات المسببة لمرض كوفيد- 19.

ويهدف ثاني لقاح "ثنائي التكافؤ" تنتجه فايزر/بيونتيك إلى مكافحة سلالتين من كورونا ووافقت على استخدامه هيئة تنظيم المنتجات الدوائية والرعاية الصحية للأشخاص من عمر 12 عاما فأكثر، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" اليوم السبت.

وأكدت الوكالة اليوم السبت أن اللقاح يفي بمعاييرها للسلامة والجودة والفعالية، كما حصل اللقاح المعزز المعدل على الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويستهدف اللقاح السلالة الأصلية من فيروس كورونا وسلالة أوميكرون التي ظهرت في نهاية 2021، ويأتي قبول اللقاح الجديد بعد الموافقة على لقاح معزز مشابه من إنتاج شركة مودرنا في أغسطس.

وذكرت وكالة تنظيم منتجات الأدوية والرعاية الصحية أن قرارها مبني على بيانات من تجارب سريرية أظهرت أن جرعة معززة من اللقاح ثنائي التكافؤ من إنتاج فايزر/بيونتيك يولد استجابة مناعية قوية ضد أوميكرون والسلالة الأصلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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