تظلمات الدور الثاني للثانوية 2022.. 7 خطوات لقبول تظلم صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد التقدم بطلبات التظلم للدور الثاني للثانوية العامة 2022، والمقرر غدًا الأحد ولمدة 7 أيام، للطلاب الراسبين في امتحان الدور الثاني والطلاب الذين أدوا الامتحان بالدرجة الفعلية.

وينشر "الخليج 365" الخطوات الصحيحة لتقديم التظلمات للدور الثاني من امتحانات الثانوية العامة 2021/2022، والتي جاءت كالآتي:

1- يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب الاطلاع ويحدد المواد المراد الاطلاع عليها، ثم يظهر له عبر الموقع الإلكتروني للتظلمات موعد ومكان الإطلاع.

2- يتم الإطلاع على صورة ورقة الإجابة (البابل شيت)، وصورة غلاف كراسة الأسئلة، بالإضافة إلى نموذج الإجابة الخاص بكود الاختبار المدوّن على غلاف كراسة الأسئلة.

3- على الطالب ضرورة الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف عن ذلك الموعد ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

4- يكون حضور الطالب بمفرده للمقر المحدد له للاطلاع فيه، أو مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس للمادة أثناء الاطلاع.

5- يجب إرفاق صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب، وولي أمره.

6- يبدأ الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به، من خلال نموذج الإجابة المسلم له، ويتم تجميع الدرجات، طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة، ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

7- في حالة تعديل درجات الطالب تُتخذ الإجراءات اللازمة، لإخطار الطالب بنتيجة التضرر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتظلمات، واسترداد رسوم التظلم.