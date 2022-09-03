مصر.. زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب جنوب مرسى مطروح

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد سجلت، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 135 كيلومترًا جنوب شرق مرسى مطروح.

وقالت محطات الشبكة القومية، إن قوة الهزة الأرضية وصلت لنحو 3.7 على مقياس ريختر، وكان عمقها 3.02 متر، بحسب بيان للمعهد على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك».

وأشار المعهد إلى أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.