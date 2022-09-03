شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة مانشستر يونايتد ينتقد محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث ريو فرديناند، أسطورة مانشستر يونايتد، على تراجع مستوى الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عقب تعادل الريدز مع إيفرتون، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره إيفرتون، في ديربي المرسيسايد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ليفقد ليفربول نقاط جديدة في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك 9 نقاط فقط من 6 مباريات خاضهم، بعدما تعادل في 3 وخسر مباراة وانتصر في مباراتين.

ليفربول منذ بداية الموسم وهو يقدم مستوى متذبذب، حيث لم يقدم المستوى المعهود عليه، وهو ما يثير قلقا جماهير الريدز.

تعليق فرديناند على تعادل ليفربول



وقال فرديناند خلال تواجده بالاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة "BTSport" البريطانية: “هذا هو أقل عدد من النقاط لـ ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب في أول 6 جولات، لذلك هي أسوأ بداية”.



وتابع: "الإصابات لها دورًا مهم في مستوى ليفربول، ولكن عليك أن تكون قادرًا للتعامل مع ذلك".

واختتم: "محمد صلاح على سبيل المثال، لم يظهر بمستواه المعهود بعد، الأمر صعب عليه وعلى فريقه".