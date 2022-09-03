شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم صلاح اليوم في مباراة ليفربول أمام إيفرتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض فريق ليفربول، والمحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح للتعادل أمام نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023.

على الرغم من أن النتيجة لم تكن في صالح ليفربول بعد النتائج المتذبذبة خلال الفترة الماضية، إلا أن النجم المصري حصل على تقييم متوسط في مباراة اليوم بما قدمه مع الريدز خلال المباراة.

صلاح حارب حتى الدقيقة الأخيرة وكاد يسجل هدف قاتل للريدز في الوقت الضائع إلا أن القائم الأيسر لفريق إيفرتون منع الفرعون المصري من خطف ثلاث نقاط غالية لليفربول.

تقييم صلاح اليوم في مباراة إيفرتون

وحصل صلاح على تقييم 7.2 من 10 كخامس أفضل اللاعبين في ليفربول خلال مباراة اليوم أمام إيفرتون والتي أقيمت في الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وسدد صلاح على المرمى تسديدة واحدة فقط طوال المباراة، لمس الكرة في 43 مناسبة ونجح في تمرير 17 تمريرة صحيحة من 26 بنسبة 65%.

إضافة إلى ذلك، فتمكن صلاح من صناعة 3 فرص للتسجيل وقام بإرسال عرضيتين كانت واحدة منهما صحيحة ونجح في الفوز بالإلتحامات والصراعات الثنائية في 3 مناسبات من أصل 9.

ترتيب ليفربول بالدوري الإنجليزي

ويحتل ليفربول الآن بعد تعادل اليوم المركز الخامس برصيد 9 نقاط وذلك بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مناسبات والخسارة في مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

