شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام بعد قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وأستون فيلا في إطار الجولة السادسة من فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي في المباراة التي ستقام على ملعب الإتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.

وتنطلق فعاليات مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية على النحو التالي:

حراسة المرمي: إيدرسون

خط الدفاع: كانسيلو، دياز، جون ستونز، كايل والكر

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودري، إلكاي جودندوجان

خط الهجوم: فيل فودين، برناردو سيلفا، إيرلينج هالاند

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي واستون فيلا

ومن المُنتظر أن تذُاع المباراة القوية والنارية بين الفريقين عبر قناة بين سبورت بريميوم 1 الناقل الوحيد لمباريات البريميرليج بشكل حصرى في الشرق الأوسط.