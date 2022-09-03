شكرا لقرائتكم خبر عن المحامين تنتهى من التجهيزات النهائية لماراثون الانتخابات على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النقابة العامة للمحامين برمسيس، من الاستعدادات النهائية لاستقبال المحامين، غدًا الأحد، في الانتخابات التي تجرى على مقعد النقيب العام، ويتنافس فيها 18 مرشحًا.

وينطلق ماراثون الانتخابات، في تمام الساعة التاسعة من صباح غدًا الأحد، في 333 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، وبإجمالي جمعية عمومية بلغت 289252 عضوًا.

وتتولى هيئة قضايا الدولة، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية يترأسها المستشار عبدالناصر أبوالعزم عيسى ، نائب رئيس الهيئة.