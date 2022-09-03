شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وتطوير 10 مستشفيات لطب الأطفال ضمن خطة 2023/2022.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه "النواب، والشيوخ"، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ المصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.

وأكد تقرير للجنة الصحة بمجلس النواب، أن خطة التنمية لعام 22/ 2023 حرصت على مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات والمشروعات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المصرية، لافتة إلى أن خطة الدولة للنهوض بالخدمات الصحية عن ثلاثة محاور رئيسية وهى أولا مبادرة 100 مليون صحة، التى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى وتوفير العلاج بالمجان، مشددة على أهمية أن تشمل المبادرة أيضا التوعية الصحية الإيجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية، والمحور الثانى هو منظومة التأمين الصحى الشامل التى تعمل على التغطية الصحية الشاملة لكافة أفراد المجتمع، وعلى صعيد جميع المحافظات، أما المحور الثالث فهو مبادرة حياة كريمة والتى تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة البومية فى الريف.

وتتضمن خطة التنمية، توجیه 10 مليارات جنيه في ٢٢/ ۲۰۲۳ لاستثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعى والتى تضمن مشروعات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 5.1 مليار جنيه وتطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة بقيمة 783 مليون جنيه وإنشاء وتطوير 10 مستشفيات طب الأطفال.

وتستهدف خطة التنمية توجيه الاستثمارات العامة بقيمة 54,9 مليار جنيه لتنفيذ عديد من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية ومنها التأمين الصحى الشامل، ويضم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية وإنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وتوفير 1500 سرير رعاية مركزة فى كافة المحافظات مع التركيز على ست محافظات ذات اولوية مثل قنا والبحيرة – سوهاج – المنيا – السويس - الجيزة وزيادة أسرة المستشفيات الحكومية بنسبة 11%.

إضافة إلى إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز متكاملة لصحة وتنمية الاسرة فى مراكز المرحلة الأولى، فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفی مرکزی و ٨٩۹ وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف وإنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية فى إطار مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة"، باعتمادات 2,8 مليار جنية وإنشاء مبنى حديث ومتطور ومتكامل للمعامل المركزية فى مدينة بدر، باعتمادات 350 مليون جنيه.