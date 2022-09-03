شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعبر عن إستيائه من تعادل ليفربول أمام إيفرتون فى مباراة اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب عن إستيائه الشديد من تعادل ليفربول فى مباراة اليوم أمام إيفرتون، فى الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة أن الفريق كان يطمح لمواصلة الإنتصارات فى الفترة الأخيرة والعودة بشدة لسباق المنافسة.

وأوضح المدرب الألماني أن الفريق يعاني بشدة من الإصابات فى الفترة الأخيرة التى أثرت على الفريق، لا سيما أن الفريق يغيب عنه ثلاثة لاعبين فى منطقة الوسط، بعد إصابة كلا من تياجو الكنتارا والغيني نابي كيتا، إضافة إلى إستمرار غياب تشامبيرلين عن الفريق.



يورجن كلوب يؤكد أحقية ليفربول بالفوز

وفى سياق متصل أكد المدرب الألماني يورجن كلوب أن فريقه كان الأحق بتحقيق الفوز فى مباراة اليوم، ولكن أشار أن الفريق يعاني من سوء حظ غريب خلال الفترة الأخيرة، كما أن الفريق يعاني من تذبذب مستوي كلا من صلاح ونونيز، فى ظل عدم إستعادة روبرتو فيرمينو للياقته البدنية بالشكل الكامل.

وشدد على أن هذه المباراة أصبحت من الماضي الآن، ويجب على الفريق أن يعود سريعًا للمنافسة فى ظل قوة جميع المنافسين هذا الموسم، مشيرًا أن الفريق سيتحسن خلال الفترة القادمة، عند إكتمال صفوف الفريق وعودة لاعبيه المصابين.



فان دايك يعرب عن إستيائه من تعادل الفريق

وكشف المدافع الهولندي فان دايك عن رأيه الشخصي بعد تعثر ليفربول فى مباراة اليوم، حيث أكد أن الجميع كان يبحث عن الفوز فى المباراة وهذه النتيجةليست عادلة للفريق، كما أكد على ضرورة تركيز اللاعبين خلال المباريات القادمة، خاصة أننا ما زلنا فى بداية الموسم.