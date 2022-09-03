شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعثر مجددًا ويقع فى فخ التعادل أمام إيفرتون فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت مباراة ليفربول وإيفرتون بالتعادل السلبي، يأتي ذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات البيرميرليج، ويعد هذا التعادل هو الثالث لكتيبة يورجن كلوب فى الدوري الإنجليزي، حيث أن الفريق لم يستطع سوي تسجيله 3 إنتصارات فقط هذا الموسم.

وتعد هذه الإنطلاقة هي الأسوء لليفر منذ زمن طويل، خاصة أن الفريق ابتعد عن المنافسة بشدة بهذا التعادل، فى الوقت الذي يقدم فيه أرسنال وتوتنهام واحدة من أفضل مواسمهم داخل الدوري الإنجليزي منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى مواصلة السيتي إستفاقته وسعيه وراء الحفاظ على اللقب.



حارس إيفرتون يتألق ويمنع الليفر من تحقيق الفوز

وشهدت المباراة تألق كبير من الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد، والذي وقف حاجزًا منيعًا أمام فريق ليفربول فى مباراة اليوم، حيث فشل مهاجمة ترجمة جميع الفرص التي سنحت لهم خلال مجريات المباراة، بعد المستوي الرائع الذي ظهر به حارس إيفرتون.

وحاول ليفربول التسجيل مع نهاية الشوط الأول بأقدام نونيز ودياز، ولكن كان للقائم وبيكفورد حارس إيفرتون رأيًا آخر، ومع إنطلاقة الشوط الثاني واصل الحارس تألقه بإنقاذه هدفًا محققًا من تسديدة صاروخية بأقدام داروين، إضافة إلى تألقه فى أحدي الكرات الآخري أمام روبرتو فيرميو.



صلاح يهدر فرصة خطف المباراة فى اللحظات الأخيرة

وكاد النجم المصري محمد صلاح أن يمنح الليفر نقاط المباراة الثلاثة فى آخر الهجمات فى الوقت الإضافي، إلى أن كان للقائم الأيسر رأيًا آخر، حيث منع فريق" الريدز " من تحقيق الفوز الثالث على التوالي، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الفريق عند 9نقاط فى المركز الخامس بالمسابقة.