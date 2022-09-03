شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يثير الجدل: شعرت بالأسف تجاه ليفاندوفسكي بسببي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن شعوره بالأسف تجاه روبرت ليفاندوفسكي لاعب فريق برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق لما فعلته إدارة البافاري الفترة الماضية.

وكان قد انتقل ليفاندوفسكي لصفوف فريق برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك بعدما رأى أن إدارة بايرن ميونخ بدأت في البحث عن بديل له وتحاول التعاقد مع مهاجم آخر.

تصريحات هالاند عن ليفاندوفسكي

وبالفعل تفاوضت إدارة بايرن ميونخ مع هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند وقتها، من أجل ضمه ليكون بديل لليفاندوفسكي داخل الفريق مما جعل اللاعب البولندي يشعر بالغضب ويقرر ترك النادي.

وخلال ظهور هالاند في فيديو وثائقي عبر تطبيق Viaplay قال هالاند أنه شعر بالأسف تجاه ليفاندوفسكي بسبب ما فعلته الإدارة والتفاوض معه أثناء تواجد البولندي داخل الفريق.

وقال النجم النرويجي في هذا الفيديو:"لا أدري كم عدد الأهداف الذي سجلها ليفاندوفسكي معهم والألقاب التي فاز بها، ولكني شعرت بالأسف من أجله وأجد أن التفاوض معي وقتها قلة احترام له".

انتقال هالاند لمانشستر سيتي وتألقه معهم

يذكر أن هالاند قد حسم موقفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مبكرا ووقع عقود انتقاله لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي قبل نهاية الموسم الكروي الماضي ليؤكد انتقاله للفريق الإنجليزي.

وكان قد قدم هالاند خلال المباريات الماضية مع الفريق الإنجليزي اداء متميزا ونجح في إثبات ذاته مع الفريق حتى الآن.