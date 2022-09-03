زلزال بقوة 5.8 يهز جزيرة كريت باليونان

03 سبتمبر , 2022 كريت: قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بلغت قوته 5.8 درجة هز اليونان اليوم السبت. وقال المركز إن مركز الزلزال كان جزيرة كريت وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.

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