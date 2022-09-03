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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الامارات بشدة محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس الأرجنتين، معربة عن تضامنها ووقوفها بجانب بوينس آيرس في مواجهة العنف.

الامارات تدين بشدة محاولة اغتيال كريستينا كيرشنر نائبة رئيس الأرجنتين

وأكدت وزارة الخارجية والدولي في بيان لها، مساء السبت، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



ونجت كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة الرئيس الأرجنتيني دون أن تصاب بأذى بعد أن أطلق رجل يبلغ من العمر 35 عاما من أصل برازيلي، النار ليطيش الرصاص على بعد بوصات من رأسها.

وأجبرت محاولة الاغتيال المرشحين الرئيسيين في انتخابات الرئاسة بالبرازيل على إعادة تقييم ترتيباتهم الأمنية قبل الانتخابات التي تجري في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



وفي سياق منفصل أعرب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، عن تمنياته بنجاح قمة قادة ورؤساء الشرطة 2024، التي ترعاها دولة الإمارات بما يخدم أهداف الأمم المتحدة.

وقال الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مساء الجمعة، إن اهتمام دولة الإمارات برعاية قمة الأمم المتحدة للشرطة 2024 "UNCOPS" يأتي في إطار نهجها الثابت ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الجهود العالمية لتمكين الأمن والاستقرار للشعوب وحفظ السلام في مختلف مناطق العالم.



وأعلنت الأمم المتحدة وعلى هامش القمة الثالثة لقادة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة عن رعاية دولة الإمارات لقمة الأمم المتحدة للشرطة (UNCOPS) لعام 2024 في نسختها الرابعة، حيث تعد القمة أكبر تجمع لقادة الشرطة على مستوى العالم، وحدث دوري يقام كل عامين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يشارك فيها قادة الشرطة من الدول الأعضاء للحضور والمشاركة وعقد المحادثات الثنائية، بهدف تعزيز الأمن وعمليات السلام، وتحقيق التعاون في المجال الشرطي والأمني والسلمي بين الدول الأعضاء.

وكان وفد من وزارة الداخلية بدولة الإمارات شارك في أعمال مؤتمر قمة قادة الأمم المتحدة الثالث لرؤساء الشرطة (UNCOPS 2022) وكبار ممثلي المنظمات الشرطية الإقليمية والمهنية، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 1 سبتمبر/أيلول 2022، بمشاركة عدد كبير من القيادات الشرطية الذين يعملون في بعثات الأمم المتحدة حول العالم.

وتهدف القمة إلى المشاركة في تعزيز السلام والأمن الدوليين والتنمية للجميع من خلال القوة الموحدة والدور التمكيني الوطني، وتعزيز التفاهم المشترك بين المساهمين الحاليين والمحتملين من الشرطة والمساهمين الماليين والأمانة العامة للأمم المتحدة وكيانات منظومة الأمم المتحدة بشأن ما تحتاجه شرطة الأمم المتحدة لإنجاز المهام المتنوعة والمعقدة الموكلة إليها، بما في ذلك حماية المدنيين، وإعادة بناء خدمات الشرطة الوطنية، ومنع الجريمة والنزاع، وإدامة السلام العالمي.

وتتيح القمة (UNCOPS 2022) الفرصة للمديرين التنفيذيين للشرطة في العالم وقيادة الأمم المتحدة للمشاركة في مناقشات حول كيفية تعزيز أعمال الشرطة التابعة للأمم المتحدة والشرطة الوطنية لبعضهما البعض عند معالجة التحديات الأمنية العالمية الحالية والناشئة، بما في ذلك الأزمات والحوادث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، والاستفادة من المهارات والمعارف والخبرات التي يكتسبها أفراد الشرطة الوطنية من خدمة الأمم المتحدة ودوائر الشرطة والسكان التابعين لهم.



وناقشت القمة عددا من الموضوعات المتعلقة بدور شرطة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلام وجعله أكثر استدامة، وسبل تعزيز العلاقة بين جهود الأمم المتحدة والشرطة الوطنية بهدف تعزيز الاستجابة الشاملة لتهديد السلم والأمن العالمي.

وقمة الأمم المتحدة للشرطة بدأت عام 2016 وكانت برعاية مشتركة بين عدة دول، حيث تعقد القمة بشكل دوري، يعقد كل عامين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث يتم دعوة قادة الشرطة من الدول الأعضاء للحضور والمشاركة وعقد المحادثات الثنائية في ما بينهم، وعقدت القمة الثانية برعاية جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2018، أما القمة الثالثة فقد عقدت عام 2022 برعاية جمهورية الصين الشعبية، ولم تعقد القمة عام 2020 بسبب جائحة كورونا، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية النسخة الرابعة من القمة عام 2024.