شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تشارك فى احتفالية حماة وطن لتكريم أوائل الثانوية بحضور وزير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب حماة الوطن، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى، أمس الجمعة؛ لتكريم أوائل الشهادات الثانوية، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

شهدت الاحتفالية تقديم هدايا قيمة ودروع للأوائل؛ تقديرا لجهودهم طوال العام الدراسي، وتفوقهم في النتيجة النهائية لامتحانات الثانوية.

وقدم حزب حماة الوطن دروعًا لتكريم أعضاء وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشاركين في الاحتفالية؛ تقديرا لدور التنسيقية في تنمية الحياة السياسية.

ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب: عمرو يونس، أمين سر الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالتنسيقية، كما شارك من أعضاء التنسيقية بمجلس النواب، أميرة صابر، علاء عصام، رشا أبو شقرة، ومحمد طارق، ومن أعضاء مجلس الشيوخ: محمد عزمي، محمد السباعي، ومحمود تركي.