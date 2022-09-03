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"المحامين" تعلن تسيير أتوبيسات لخدمة أعضائها المشاركين فى الانتخابات غدا

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القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، تسيير أتوبيسات النقابة لنقل المحامين من المحاكم إلى مقر النقابة العامة ، غدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الرابعة عصرًا، وذلك للمشاركة في العملية الانتخابية.

 

ولفتت اللجنة المشرفة الى أنه سيتم نقل المحامين من محاكم التجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة والأميرية وشمال القاهرة وزينهم الى مقر النقابة العامة.

 

يذكر أن النقابة العامة للمحامين، تعقد غدا الأحد، الانتخابات التكميلية على منصب نقيب المحامين عقب وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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