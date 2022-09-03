13 ميدانًا وأعمال فنية.. شرم الشيخ تتزين لاستقبال مؤتمر المناخ – صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إنشاء 13 ميدان رئيسي وفرعي بمدينة شرم الشيخ ومنطقة نبق، بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك ضمن استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27"".

وأكد المحافظ أن الميادين تتضمن مساحات خضراء وتجميل، وأعمال إنارة ليلية، ونافورات مائية، مشيدًا بالأعمال الفنية التي جرى إنشاؤها أمام مطار شرم الشيخ، والهوية البصرية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال التجميل بالميادين، وأعمال تطوير أيقونة السلام، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة، وممثلي الشركات المنفذة.

وأوضح المحافظ أن أعمال التجميل بالمدينة ستسهم بشكل عام في الترويج السياحي للمدينة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق أمام الضيوف المشاركة بمؤتمر المناخ.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال زراعة النخيل بالطرق، وأعمال التجميل الجارية أمام الفنادق بطريق المنتزه، وشدد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال التشجير والزراعات بواسطة مالكي الفنادق بالمنطقة كلًا في نطاق فندقه، مع الالتزام بنموذج واحد لأعمال التجميل ليتماشى مع أعمال الزراعات ونشر المساحات الخضراء بالمدينة ضمن تحول المدينة للأخضر.