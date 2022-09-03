مئات من فرص العمل.. انطلاق الملتقى التوظيفي للشباب بالمنيا- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا: جمال محمد

انطلقت صباح اليوم السبت، فعاليات الملتقى التوظيفي للشباب، بمحافظة المنيا، ضمن مبادرة "توظيف مصر" بهدف توفير المئات من فرص العمل للشباب والخريجين.

ويقام الملتقى بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وشركة مايكروسوفت، و مؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة "توظيف مصر"، ويضم عدة شركات ومصانع في مختلف التخصص، لاستقبال المتقدمين لتلك الوظائف.ط

تستمر فعاليات الملتقى حتى الثالثة من عصر اليوم، بساحة نادي المنيا، ويستقبل مسؤول توظيف من كل شركة المتقدم للوظيفة، وتعريفه بالوظائف الشاغرة، تسهيلاً عليه.