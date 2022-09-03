بالصور- اجتماع تنسيقى استعدادًا لانطلاق فعاليات المهرجان الدولى للتمور بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استعدادات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، لانطلاق فعاليات أكبر مهرجان دولي للتمور بمدينة أسوان في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر المقبل في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا وذلك بحضور الدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، و مسئولى الجهات المختصة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والشركات والبنوك والمزارعيين، و من المقرر أن يجري تنظيم المهرجان بالتعاون بين المحافظة ووزارة التجارة والصناعة، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي.

و أكدت نائب محافظ أسوان على الدعم اللامحدود من المحافظة لإنجاح فعاليات المهرجان الدولى السادس للتمور، والذي يعتبر أكبر منصة عالمية متخصصة فى التسويق والإستثمار لكافة المنتجات بما سيساهم فى تعظيم القيمة المضافة لأكثر من 2.2 مليون نخلة ، مع الدعم العلمى والابتكاري للمزارعيين، بجانب الاستفادة من الخبرات والنجاحات التى شهدتها الدورات السابقة لهذا المهرجان الهام.

وأوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن أسوان تعتبر من أهم مناطق زراعة النخيل، حيث تضم الأصناف الجافة والنصف جافة وتتركز بمراكز المحافظة الخمس، حيث يتم تنظيم ندوات إرشادية توعوية للمزارعين لتشجيعهم على المشاركة به.

مشيرة إلى أن المهرجان سيضم العديد من المسابقات والتي تصل إلى 9 مسابقات، مما يتطلب معه أهمية المشاركة الواسعة من مزارعي أسوان للحصول على الجوائز المتنوعة التى تم رصدها بالمهرجان وأضافت غادة أبو زيد بأنه جاري تقسيم وفرز المتقدمين كعارضين ومتسابقين، كما أنه سيجري التنسيق مع الجهة المنظمة للمهرجان لزيادة المساحات المخصصة للمعروضات الخاصة " بالحرف اليدوية التراثية " وذلك فى ظل الإقبال المتزايد من العارضين للمشاركة فى المهرجان لعرض منتجات مخلفات النخيل المتنوعة .