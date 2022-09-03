غدا.. إطلاق مشروع المكتبة المتنقلة بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

تستضيف محافظة البحيرة بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، مشروع المكتبة المتنقلة، وذلك خلال الفترة من 4 سبتمبر وحتى 12 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المكتبة المتنقلة غدا من مقر مكتبة مصر العامة بدمنهور، لتجوب المناطق الريفية النائية والعشوائية بقرى حياة كريمة داخل مختلف المراكز بالمحافظة.

وقال أحمد الهواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور إن المكتبة المتنقلة تقدم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكي وورش الأشغال الفنية و اليدوية و السينما الصغيرة ومسرح العرائس و المسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التى تفتقد الى وجود المكتبات، لإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التى تشجع النشء على القراءة والاطلاع.