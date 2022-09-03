طيار يسرق طائرة ويهدد بالاصطدام عمدا في متجر بميسيسيبي الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

سرق طيار، اليوم السبت، طائرة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، وحلق بها وهدد بتحطيمها وإعلان حالة استنفار قصوى.

وقالت الشرطة الامريكية، إن قائد الطائرة المسروقة هدد بالاصطدام عمدا في متجر وول مارت بمدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي، حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وحسب تقارير اعلامية، فإن الطيار قاد الطائرة التي تنتمي إلى نوع بيتش كرافت كينج عدة ساعات.

وطائرة بيتش كرافت كينج يمكن أن تنقل ٩ أشخاص وتحتوي على محركين، وقالت الشرطة الأمريكية انها سُرقت حوالي الساعة ٥ فجرًا، حسب التوقيت المحلي الأمريكي.

وافاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، ان الرجل يبلغ من العمر ٢٩ عامًا، غير انه حتى الآن لم يتم الكشف المزيد عن هويته أو دوافعه لسرقة الطائرة.

واخلت السلطات متجر وول مارت، وتوجهت سيارات الاسعاف والشرطة إلى الموقع.