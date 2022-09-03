شكرا لقرائتكم خبر عن للمتضررات.. ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟.. نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "للمتضررات.. ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟"، استعرض خلاله كيفية تحديد المشرع طريقين للمطالبة بمنقولات الزوجية، الأول جنائى والثانى عن طريق "محكمة الأسرة"، وكيف تكون دعوى الإسترداد أفضل الطريقين لتفادى التأخير، وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة، وإليكم التفاصيل كاملة:

للمتضررات.. ما هى أفضل طريقة للمطالبة بمنقولات الزوجية؟.. المشرع حدد طريقين الأول جنائى والثانى عن طريق "محكمة الأسرة".. ودعوى الإسترداد أفضل الطريقين لتفادى التأخير .. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة



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