السعودية تدين وتستنكر محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

03 سبتمبر , 2022 الرياض: أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأرجنتين، عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر.

وأكدت السفارة السعودية على وقوف المملكة مع الأرجنتين وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرةً إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها للأرجنتين وشعبها الصديق السلامة والاستقرار والازدهار.

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