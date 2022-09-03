«بصورة عاجلة»... مجموعة السبع ستفرض سقفاً على سعر النفط الروسي

02 سبتمبر , 2022
محطة لتوليد الطاقة الكهربائية غرب سويسرا (أ ف ب).
أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض «بصورة عاجلة» سقفاً على أسعار النفط الروسي داعية «ائتلافاً واسعاً» من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء بهدف حرمان موسكو من قسم من مواردها من قطاع الطاقة، في إعلان صدر الجمعة.
وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان أن «سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ» مؤكدين أن الأسعار في المستقبل «ستحدد علناً بصورة واضحة وشفافة».
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