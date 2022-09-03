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'فساد كبير' في صلاح الدين.. كتلة سياسية توجه طلباً للحكومة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الكتلة مهدي تقي الآمرلي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "في الوقت الذي ندعو لمراعاة جميع مناطق محافظة صلاح الدين وابنائها بتخصيصات مالية عادلة، نرى المحافظ يغبن حق بعض الاقضية المضحية مثل قضاء طوز وامرلي وبلد ودجيل والحاتمية وبني سعد الاول والثاني والمناطق التابعة الى الاقضية المذكورة لكون المعركة كانت في هذه المناطق والتي لم تكتمل مشاريعها الى الان وكأنما المحافظة مقسمة الى قسمين على اساس الطائفية والقومية، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً".

وفيما طالب الآمرلي، رئيس الوزراء "بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الفساد الكبير في المحافظة وايقاف صلاحية المحافظ في التصرف بتخصيصات صندوق اعمار المناطق المتضررة وسحب اليد عنه"، أكد أنه "سيكون لدينا موقف اخر مع هذا الاستهتار وجمع تواقيع في مجلس النواب لاقالته".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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