انت الان تتابع خبر 'فساد كبير' في صلاح الدين.. كتلة سياسية توجه طلباً للحكومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الكتلة مهدي تقي الآمرلي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "في الوقت الذي ندعو لمراعاة جميع مناطق محافظة صلاح الدين وابنائها بتخصيصات مالية عادلة، نرى المحافظ يغبن حق بعض الاقضية المضحية مثل قضاء طوز وامرلي وبلد ودجيل والحاتمية وبني سعد الاول والثاني والمناطق التابعة الى الاقضية المذكورة لكون المعركة كانت في هذه المناطق والتي لم تكتمل مشاريعها الى الان وكأنما المحافظة مقسمة الى قسمين على اساس الطائفية والقومية، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً".



وفيما طالب الآمرلي، رئيس الوزراء "بالتدخل الفوري لمعالجة هذا الفساد الكبير في المحافظة وايقاف صلاحية المحافظ في التصرف بتخصيصات صندوق اعمار المناطق المتضررة وسحب اليد عنه"، أكد أنه "سيكون لدينا موقف اخر مع هذا الاستهتار وجمع تواقيع في مجلس النواب لاقالته".

