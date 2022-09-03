انت الان تتابع خبر الإطاحة بأحد عناصر 'جيش العسرة' في الموصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى لهيئة الحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على المتهم (م . ع. أ) في مركز مدينة الموصل".وأشارت إلى أن "ذلك جاء استكمالا للواجبات النوعية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية"، مبينة أن "المعتقل يعمل مع التنظيمات الإرهابية بما يسمى جيش العسرة / ديوان الجند، كما يمتلك رقما احصائيا بما يسمى بودرة رواتب تنظيم داعش الإرهابي".

وأكدت الهيئة "استكمال الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل".

