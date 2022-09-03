انت الان تتابع خبر النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن بعد المُتابعة والتنسيق من ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة التربية في المُحافظة؛ لقيامه بابتزاز ومساومة أحد المُشتكين لدفع مبلغ مليوني دينار؛ لقاء إنجاز الأعمال الخاصَّة به".وأضافت أنَّ "الفريق تمكَّن من ضبط المُتَّهم المنسوب إلى مُمثليَّة إقليم كردستان في إحدى الأسواق العامَّة في مركز المدينة مُتلبساً بالجرم المشهود وبحيازته مبلغ الرشوة، كما تمَّ ضبط هويَّةٍ مُزوَّرةٍ بحوزته يُعزَى صدورها إلى ديوان مُحافظة نينوى".

وأوضحت الدائرة أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة الثانية ضبط منسوبٍ إلى وزارة الداخليَّة أثناء طلبه مبلغ رشوةٍ من أحد المُواطنين مقابل عدم إزالة التجاوز المشيد على أراضي الدولة".



وبيَّنت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق كركوك، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الأولى وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".