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رسميا.. أولمبياكوس اليوناني يتعاقد مع البرازيلي مارسيلو

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-09-03 | 13:22

رسميا.. أولمبياكوس اليوناني يتعاقد مع البرازيلي مارسيلو

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الخليج 365 – رياضة
أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، عن تعاقده مع الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو فييرا.

وانضم مارسيلو إلى أولمبياكوس في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع الإسباني، بانقضاء الموسم الكروي الماضي 2021-22.

 

وقال أولمبياكوس في بيان: "أسطورة حقيقية لكرة القدم يلتحق بأولمبياكوس"، في إشارة إلى مارسيلو الذي تُوج بكل الألقاب الجماعية الممكنة خلال رحلته الطويلة في ريال مدريد.

 

وانضم مارسيلو إلى ريال مدريد في شتاء 2007، قادما من فلومينينسي البرازيلي، وخلال 546 مباراة خاضها بقميص الريال، تمكن المدافع البرازيلي من تسجيل 38 هدفا وصناعة 103 آخر.

 

ووفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فإن تعاقد مارسيلو مع أولمبياكوس يمتد لموسم واحد؛ حتى 30 يونيو/ حزيران 2023.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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