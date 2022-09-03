انت الان تتابع خبر بالصور.. رئيس لجنة تقصي حقائق أحداث الخضراء يتفقد الجرحى داخل المستشفيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "اسمع إلى شرح وافٍ من قبل الكوادر الطبية المشرفة على علاج الجرحى، وطبيعة إصاباتهم، كما طلب من إدارة المستشفى تقارير مفصلة عن كل حالة، للوقوف على احتياجاتهم وتسهيل سفر الحالات التي تستدعي العلاج خارج البلاد، بعد استحصال موافقة السيد رئيس الوزراء".



وتابع، أن "الأعرجي، استمع إلى شرح مفصل ودقيق من قبل الجرحى عن حالات إصاباتهم، بوصفه رئيسا للجنة تقصي الحقائق الخاصة بالأحداث التي رافقت تظاهرات المنطقة الخضراء، متمنيا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى منازلهم".

