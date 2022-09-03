انت الان تتابع خبر تغيير مقدم الحماية الامنية لمطار بغداد يثير غضب شركات الطيران.. هذا ما قالوه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أعرب عدد من ممثلي شركات الطيران العربية والأجنبية، عن مخاوفها من قرار سلطة الطيران المدني العراقي بالتعاقد مع شركة امنية مغمورة لتقديم خدمات امن الطيران في مطار بغداد الدولي بدلا من شركة G4S المعروفة عالمياً.



وقال مختصون في امن الطيران ان "مقدم خدمات الحماية الامنية يتحمل مسؤولية كاملة عن سلامة الرحلات والمسافرين وما حدث هو تغيير لنجاح تعودت شركاتنا عليه لكون الشركة الامنية G4S لها موثوقية عالمية وثبتت نجاحاً امنياً فريداً في الحفاظ على امن مطار بغداد وسلامة رحلاتنا دون اي مساس او خرق أمني لسنوات طويلة كانت فيها البيئة الامنية في المناطق المحيطة بالمطار غير امنة وتتعرض لتهديدات ارهابية حقيقية".

وذكر أحد ممثلي شركات الطيران: "كان على سلطة الطيران المدني اعلام شركاتنا بتغيير مقدم الخدمات الامنية في مطار بغداد قبل التعاقد لان من حق شركاتنا تقييم مخاطر هذا التغيير والذي قد يؤدي الى ايقاف رحلات شركاتنا بالكامل إذا لم تتأكد شركاتنا من ان مقدم الخدمات الامنية يتمتع بالأهلية الكافية لهذا العمل".

ويذكر ان سلطة الطيران المدني اعلنت عن التعاقد مع شركة BUSNIZ INTEL المغمورة والتي ليس لها اي اعمال في حماية امن المطارات في حين ان الشركة الحالية تتمتع بمصداقية دولية وتدير امن أكثر من 120 مطاراً في العالم ويذكر ان احدى الشركات العراقية التي تدير مطار النجف قامت بدعوى في محكمة النزاهة ضد الطيران المدني بسبب عدم الشفافية في الإحالة والتعاقد.