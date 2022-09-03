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"المحامين" تعلن تيسير أتوبيسات لخدمة أعضائها المشاركين فى الانتخابات غدا

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القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، تسيير أتوبيسات النقابة لنقل المحامين من المحاكم إلى مقر النقابة العامة ، غدا الأحد، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الرابعة عصرًا، وذلك للمشاركة في العملية الانتخابية.

 

ولفتت اللجنة المشرفة الى أنه سيتم نقل المحامين من محاكم التجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة والأميرية وشمال القاهرة وزينهم الى مقر النقابة العامة.

 

يذكر أن النقابة العامة للمحامين، تعقد غدا الأحد، الانتخابات التكميلية على منصب نقيب المحامين عقب وفاة النقيب الراحل رجائى عطية.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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