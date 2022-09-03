شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى: مجلس الأمناء استقر على قضايا تشغل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أنه بتكاتف الجهود، بدأ مجلس الأمناء رحلته في الاستقرار على القضايا التي تشغل المواطنين، ليتضمّنها في ثلاث محاور رئيسية وهي :"المجتمعي والسياسي والاقتصادي".

وأضافت صفحة الحوار الوطنى:"ومنها بدأوا في تحديد القضايا المطروحة من خلال الرؤى والمقترحات، في عدة لجان فرعية ونوعية لكل محور".

وأشارت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى الى أنه نتيجة لجهود مجلس أمناء الحوار الوطني في مرحلته التمهيدية وحتى الآن؛ تأتي مرحلة الاستعداد بمقترحات ترشيح المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية.