الاجتهاد ضرورة العصر.. محاور المؤتمر الـ 33 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعاية المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي سيعقد في الفترة من (24 - 25) سبتمبر المقبل تحت عنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر" (صوره.. ضوابطه.. رجاله.. الحاجة إليه).

وأكد وزير الأوقاف، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" دعم كبير للفكر الوسطي والاجتهاد العصري.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم تحديد واختيار هذا الموضوع نظرًا لما يمثله فتح باب الاجتهاد واسعًا في العصر الحاضر من ضرورة ملحة من جهة، وبيان أن لهذا الاجتهاد أصوله وضوابطه ورجاله المتخصصين من جهة أخرى، مع ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي أو المؤسسي، وبيان مفهوم الإجماع السكوتي في العصر الحاضر، وبناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء المؤهلين للاجتهاد

وأشار إلى أنه يجب النظر بعين الاعتبار البالغ لمعطيات العلم التطبيقي عند الاجتهاد أو الإفتاء أو إطلاق الأحكام المتعلقة به، وكذلك المعطيات الطبية والبيطرية والاقتصادية وعلاقتها بالإفتاء الشرعي، ومستجدات القضايا الحياتية كالتعامل بالعملات الافتراضية، والمسئولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ وموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

وأكد وزير الأوقاف أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين يتناول المحاور التالية:

المحور الأول: الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر.

المحور الثاني: صور الاجتهاد وضوابطه .

المحور الثالث: المجتهدون وإعدادهم .

المحور الرابع: نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها، مثل:

- التعامل بالعملات الافتراضية.

- تدويخ الحيوان قبل ذبحه.

- موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية.

- المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي.

وشدد على أن المؤتمر يعقد بحضور أكثر من مائة وزير ومفتي وعالم من خمسة وخمسين دولة.