تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. 33 كلية ومعهدا متاحة لطلاب العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:
يبحث طلاب الثانوية العامة عبر الإنترنت عن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2022/2023.
وينشر "الخليج 365" قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة للعام الجديد، والتي جاءت كالتالي:
1- آداب انتساب موجه العريش.
2- تربية رياضية بنات بني سويف.
3- تربية رياضية بنات أسوان.
4- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.
5- كلية التكنولوجيا للخدمات الفندقية والسياحية طيبة.
6- كلية التربية النوعية الفنية الفيوم.
7- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان.
8- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.
9- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة محافظة الشرقية.
10- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.
11- المعهد الفني للفنادق قنا.
12- المعهد الفني التجاري بسوهاج.
13- المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.
14- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.
15- معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.
16- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.
17- المعهد الفني التجاري بأسوان.
18- المعهد الفني للفنادق المطرية.
19- المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية، ش نظم معلومات إدارية.
20- المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة.
21- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.
22- المعهد المصري سياحة وفنادق بمصر الجديدة.
23- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.
24- معهد دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.
25- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.
26- المعهد العالي للدراسات النوعية بـ سيناء مدينة العريش.
27- معهد الدراسات السياحية والفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).
28- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت.نظم معلومات إدارية.
29- المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.
30- المعهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.
31- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.
32- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.
33- المعهد الفني التجاري بقويسنا.