تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. 33 كلية ومعهدا متاحة لطلاب العلمي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يبحث طلاب الثانوية العامة عبر الإنترنت عن الكليات المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2022/2023.

وينشر "الخليج 365" قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثالثة للعام الجديد، والتي جاءت كالتالي:

1- آداب انتساب موجه العريش.

2- تربية رياضية بنات بني سويف.

3- تربية رياضية بنات أسوان.

4- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

5- كلية التكنولوجيا للخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

6- كلية التربية النوعية الفنية الفيوم.

7- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان.

8- كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

9- المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة محافظة الشرقية.

10- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر.

11- المعهد الفني للفنادق قنا.

12- المعهد الفني التجاري بسوهاج.

13- المعهد العالي خدمة اجتماعية أسوان فرع قنا.

14- العالي الفندقي بالأقصر إيجوث.

15- معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة.

16- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان.

17- المعهد الفني التجاري بأسوان.

18- المعهد الفني للفنادق المطرية.

19- المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية، ش نظم معلومات إدارية.

20- المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة.

21- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات.

22- المعهد المصري سياحة وفنادق بمصر الجديدة.

23- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

24- معهد دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة.

25- معهد التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس.

26- المعهد العالي للدراسات النوعية بـ سيناء مدينة العريش.

27- معهد الدراسات السياحية والفندقية وإرشاد سياحي (بالمقر البديل بالإسماعيلية).

28- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت.نظم معلومات إدارية.

29- المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

30- المعهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط.

31- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

32- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار.

33- المعهد الفني التجاري بقويسنا.