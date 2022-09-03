برامج دراسية لخدمة الصناعة.. جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تستعد لبدء الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، يرافقه عدد من قيادات الهيئة الهندسية، والدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، والدكتور أنور إسماعيل، المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وأحمد الشيخ، الوكيل الدائم للوزارة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير مباني الجامعة والقاعات التدريسية والمدرجات والمعامل والورش للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023؛ وأداء دورها المرجو منها في تنمية مهارات الطلاب وصقلها ومساعدتهم في تنمية قدراتهم للمُنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجات وظائف المُستقبل.

وأشاد عاشور بالجهود المبذولة للانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بالجامعة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، مع ضرورة الالتزام بكافة معايير الجودة المُتفق عليها مُسبقا.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية تقع على مساحة 1000 فدان، وتضم (مبنى صندوق تطوير التعليم - مبنى إدارة الجامعة - 2 مبنى للفصول الدراسية - مبنى الورش والمعامل)، وبتكلفة إجمالية بلغت 724.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بالجامعة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم توفير جميع مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بها، وتجهيزها بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بالجامعة، مشيرًا إلى الدور المهم للجامعات التكنولوجية في مصر في تقديم كوادر فنية مُدربة جيدا للالتحاق بسوق العمل، فضلا عن الشراكات الدولية التي تعقدها هذه الجامعات مع الجامعات التكنولوجية ذات الخبرة العالية في هذا المجال، والتدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المُحيط، وذلك بهدف تأهيل خريجي هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُعاصر محليا وإقليميا ودوليا.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية ستُقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها، وتشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).