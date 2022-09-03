17 قتيلا فى هجوم إرهابي لحركة الشباب وسط الصومال

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم السبت، هجوما إرهابيا استهدف مركبات نقل ركاب جماعي بإقليم هيران وسط الصومال؛ ما أسفر عن مقتل 17 مدنيا وإصابة آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن علمي محمد بري أحد المسؤولين المحليين قوله، إن الإرهابيين أوقفوا عدة مركبات نقل ركاب جماعي في منطقة أفر إردود على بعد 25 كيلومترا من مدينة بلدوين، و استهدفوا المدنيين ما أسفر عن مقتل 17 شخصا من بينهم نساء وأطفال.

وأشار إلى أن المركبات انطلقت من مدينة بلدوين متجهة إلى منطقة محاس، حيث كانت تنقل مواد غذائية.

وأشارت الوكالة، إلى أن حركة الشباب تستهدف المدنيين والسكان المحليين في وقت يتعرض مقاتليها لضربات موجعة على أيدي الجيش الصومالي بجنوب ووسط البلاد.