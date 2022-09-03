شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون بالبريميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول تشكيل الريدز لمواجهة فريق نادي إيفرتون على ملعب إستاد جوديسون بارك لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة إيفرتون

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:-

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك - تسيميكاس

الوسط: فابينهو - إليوت - كارفاليو

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

ويمني ليفربول النفس بمحاولة تحقيق الفوز الثالث تواليًا في البريميرليج وإستغلال الحالة المعنوية التي يعيشها الفريق بعد الفوز في الجولة الماضية على نيوكاسل يونايتد بشق الأنفس في الثواني الأخيرة فيما يأمل إيفرتون في تحقيق الانتصار الأول له في البريميرليج.

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط.