شكرا لقرائتكم خبر عن ما الأسباب التي دفعت تشيلسي للتراجع عن صفقة ساني فى المريكاتو الصيفي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود رغبة قوية سابقة من مسئولي نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب ليروي ساني جناح بايرن ميونخ الألماني، يأتي ذلك فى الوقت الذي كان فيه اللاعب قريبًا من العودة للدوي الإنجليزي مرة أخري عبر بوابة "البلوز".

وأوضحت التقارير عن حدوث إتصالات بالفعل من مسئولي الفريق الإنجليزي مع اللاعب الألماني، حيث أكد اللاعب لمسئولي فريق تشيلسي أنه لاعبًا محترفًا، كما أن قرار رحيله عن الفريق البافاري من عدمه يجب أن يتم عن طريق النادي، فى الوقت الذي أظهر فيه عن سعادته بالتواجد فى البندوسليجا.



موقف البايرن السابق من بيع اللاعب فى الصيف

وذكرت بعض التقارير الصحفية أن نادي بايرن ميونخ لم يغلق الباب تمامًا فى تفاوض النادي الإنجليزي مع اللاعب، ولكنه طلب مقابل مالي ضخم من بيع اللاعب يصل إلى 100مليون يورو، مما يجعل الصفقة شبه مستحيلة للفريق اللندني، والذي رفض بدوره دفع هذا المبلغ.

وكان الفريق الإنجليزي يبحث عن التعاقد مع الجناح البرازيلي رافينيا المنضم حديثًا لبرشلونة ولاعب ليدز يونايتد السابق، ومن ثم رأي مسئولي "البلوز" أن صفقة ضم الجناح الألماني ليروي ساني قد تساعد الفريق كثيرًا فى الشق الهجومي خلال منافسات هذا الموسم.



أسباب رغبة تشيلسي فى التعاقد مع الجناح الألماني!

وفى سياق متصل شدد المدرب الألماني توماس توخيل على إمكانيات اللاعب وضرورة التعاقد مع اللاعب إذا سنحت الفرصة، إضافة إلى أن اللاعب سبق له وأن تألق مع فريق مانشستر سيتي قبل إنتقاله للفريق البافاري، مما يؤكد على سرعة تأقلم اللاعب مع "البلوز" حال إنتقاله، الشئ الذي لم يتم فى نهاية الأمر.