شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الأنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم السبت الموافق الثاني من شهر سبتمبر للعام الجاري 2022 مباراة ليفربول وإيفرتون التي تجمع بينهما على ملعب إستاد جوديسون بارك لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة ليفربول وإيفرتون

ومن المُنتظر أن تنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يمكن مشاهدتها عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير التونسي عصام الشوالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

وسبق وأن أعلنت بعض القنوات عن نقل المواجهة وذلك عبر الترددات التالية:-

تردد قناة Canal + France

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرق 11856 عمودي 27500 3/4 ناجرافيشن Astra 1B-1H + 2C 19.2 شرق 12012 عمودي 27500 3/4 ناجرافيشن

تردد قناة BT Sport 1 HD