شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقام اليوم السبت موقعة ليفربول ضد إيفرتون التي تجمع بينهما على ملعب إستاد جوديسون بارك لحساب مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة ليفربول ضد ايفرتون

وقبل المباراة يحتل الريدز المركز السادس على لائحة ترتيب البريميرليج برصيد ثمانية نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة.

في المقابل يحتل فريق نادي إيفرتون المركز السابع عشر برصيد ثلاثة نقاط من ثلاثة تعادلات وخساراتين ولم ينجح أبناء لامبارد في تحقيق أي فوز حتى الآن.

ويفتقد الريدز في تلك المواجهة لخدمات مجموعة من أبرز اللاعبين على غرار المدافع إبراهيما كوناتي ورباعي خط الوسط نابي كيتا - تياجو ألكانتارا - تشامبرلين - جوردان هندرسون بسبب الإصابة.

ووفقًا لموقع "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة لليفربول في مباراة اليوم، كالآتي: