شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش: الدولة أولت اهتماما لاستمرار مد مظلة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة المصرية عملت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعظيم وإرساء العدالة الاجتماعية من خلال جهود حثيثة موجهة لكل المصريين في كافة مناحي الحياة، مشددا أن الفترة الأخيرة شهدت ضغوط عالمية وتحديات عدة على اقتصاديات مختلف الدول.

وتابع قائلا: "تظل الدولة المصرية هي من الأوائل التى حرصت أن تبعد المواطن عن الشعور بهذه الآثار سواء من خلال توفير السلع والاستمرار فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن.. بجانب المبادرات الرئاسية التى تتم بجانب التركيز على هذه الخدمات حتى وإن كان هذا واجب ولكن هناك أسباب تمنع تنفيذها وعلى الرغم من هذا لم تتبنى الدولة هذا المنهج وحاولت بشتى الطرق تخفيفها عن كاهل المواطن".

وشدد "درويش"، أن دعم البسطاء هي أحد مبادىء الجمهورية الجديدة وأساس العمل الدؤوب للدولة والمؤسسات الوطنية بمختلف توجهاتها، وهو شغلها الشاغل في كيفية رفع الأعباء عن كاهلهم، موضحا أن التحديات تزداد صعوبة والصراع الدولي ما زال على أشده، وهو ما يؤثر على حياة المصريين، ولكن هناك حرص على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن ينعكس خطى الدولة في دعم المواطن البسيط، على العاملين بالجهاز الإداري وإعلاء قدر المسئول الواعي والمدرك لطبيعة المرحلة وحسن اختيارهم لأنهم المعيار الرئيسي في مقياس رضا المواطن عن الخدمات والواجبات التي تقدمها الدولة لهم.