شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: حياة كريمة لها أثر كبير فى دعم الريف أمام التحديات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مبادرة حياة كريمة كان لها أثر إيجابي كبير علي المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم في الفترة الأخيرة، كما أن معاش" تكافل وكرامة" كان له دورا فعالا في تقليل أثر التضخم مؤخرا.

وأضاف الجندى أنه لولا حياة كريمة لعانى الريف المصرى من أوضاع صعبة، وبالرغم من التمويل الكبير للمبادرة الذي وصل إلي 900 مليار جنيه إلا أن الدولة آثرت أن تنحاز لمحدودى الدخل من مواطنيها، لافتا إلي أن الفترة المقبلة تحتاج لتشجيع المشروعات الصغيرة والتي ستلقي بظلالها علي الاقتصاد المصرى وتحسن من أوضاعه.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية تسير بخطى ثابتة نحو تشجيع الصناعة وتقليل الاستيراد وهو أمر سيكون له مردود إيجابي جيد للغاية، كما أنه في الشهور الأخيرة اتخذت الدولة عدة اجراءات في هذا الصدد بداية من اختيار وزير جديد للصناعة والتجارة ثم عدد من الاجراءات التي من شأنها تحفيز أصحاب المصانع والعمال على زيادة الإنتاجية إلى جانب افتتاح عدد كبير من المصانع.