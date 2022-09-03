شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات: حزب أبناء مصر مستعد للحوار الوطني بأجندة تشريعية للعمل السياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بجهود مجلس أمناء الحوار الوطني بقيادة المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان، في التحضير والإعداد لجلسات الحوار الوطني، تمهيدا لبدء مناقشة أولويات العمل الوطني بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف بركات في بيان له، أن انطلاق جلسات الحوار الوطني بمشاركة الأحزاب أصبحت قريبة، حيث من المتوقع أن تكون خلال الشهر الجاري، عقب جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني المقبلة، المقرر انعقادها الاثنين 5 سبتمبر، وفقا لتصريحات نقيب الصحفيين ضياء رشوان.

وطالب رئيس حزب أبناء مصر، الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني بضرورة الاستعداد جيدا وتجهيز أجندتها التشريعية والسياسية الخاصة بملفات ومحاور الحوار الوطني، مشيرا إلى أن حزب أبناء مصر أعد أجندة تشريعية خاصة بقضايا المحور السياسي تتضمن تعديل قانون الانتخابات وتعديل قانون الأحزاب، فضلا عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتفعيل التشريعات والمواد الدستورية المتعلقة بالمحليات لإجراء الانتخابات.

ونوه المهندس مدحت بركات، بأن مجلس أمناء الحوار الوطني قام بمجهود مكثف خلال الفترة الماضية من أجل الإعداد لجلسات الحوار الوطني وتحديد شكل الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن البعض ينتقد بطء سير الحوار الوطني، لكني أرى أن جميع القائمين على الحوار يقومون بدورهم على أكمل وجه ومعدل سير الحوار الوطني طبيعي بالنظر إلى حجم الحوار والقضايا التي سيتناولها، فضلا عن حجم القوى المشاركة بالحوار، وغيرها من الأمور التي تتطلب المزيد من الإعداد وكذا المزيد من الوقت.