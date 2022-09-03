شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقطع الطريق على ريال مدريد ويقترب من تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقرت إدارة ريال مدريد الإسباني على عدم عقد أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ترى أن الفريق ليس بحاجة لأي لاعب جديد خلال الموسم الحالي وأن قائمة الفريق الحالية مؤهلة للمنافسة على البطولات.

وعلى الرغم من ذلك، فيضع فريق ريال مدريد العديد من اللاعبين صوب أعينه من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل أو الميركاتو الشتوي القادم في حالة احتياج الفريق لأي تدعيمات في أي وقت.

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ريس جيمس

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الظهير الإنجليزي ريس جيمس كان أحد اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي المنقضي وسيكون خطة جديدة للريال في المستقبل للتعاقد معه.

وأفادت الصحيفة أن ريس جيمس لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي أثار إعجاب المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي الذي يرى أنه سيكون مناسبات للفريق في ظل احتياج النادي للتعاقد مع ظهير أيمن وأيسر جديد.

وأكدت الصحيفة بأن اللاعب أصبح قريبا من تجديد عقده مع تشيلسي خلال الفترة الحالية وهو الأمر الذي سيعطل ريال مدريد من التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل.

مفاوضات تشيلسي مع ريس جيمس لتجديد عقده

وأكملت بأن عقد اللاعب سينتهي في صيف 2025 إلا أن الإدارة الإنجليزية وصلت مع اللاعب لمرحلة متقدمة من المفاوضات قد تجعله يجدد عقده إلى أكثر من ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.