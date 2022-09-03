انت الان تتابع خبر مقتل ارهابي حاول التعرض على المواطنين والقوات الأمنية في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، إنه " من ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية بملاحقة العصابات الإرهابية المهزومة ، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، من قتل إرهابي في منطقة "غيدة" التابعة إلى قضاء داقوق بمحافظة كركوك".
وأضافت، أن " العملية تمت من خلال تنفيذ الكمائن الليلية ورصد تحركات احد العناصر الإرهابية الذي أُردي قتيلاً اثناء محاولته إطلاق النار باتجاه المفارز المنفذة للواجب".
وأضافت، أن " العملية تمت من خلال تنفيذ الكمائن الليلية ورصد تحركات احد العناصر الإرهابية الذي أُردي قتيلاً اثناء محاولته إطلاق النار باتجاه المفارز المنفذة للواجب".