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مقتل ارهابي حاول التعرض على المواطنين والقوات الأمنية في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 ، إنه " من ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية بملاحقة العصابات الإرهابية المهزومة ، ‏تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من ‏الاستخبارات التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، من قتل إرهابي في منطقة ‌‏"غيدة" التابعة إلى قضاء داقوق بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن " العملية تمت من خلال تنفيذ ‏الكمائن الليلية ورصد تحركات احد العناصر الإرهابية الذي أُردي قتيلاً اثناء محاولته إطلاق النار باتجاه المفارز المنفذة للواجب".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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