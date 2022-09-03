انت الان تتابع خبر إنطلاق المرحلة السابعة من عملية الارادة الصلبة في صلاح الدين وديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن "قيادات عمليات صلاح الدين وديالى وسامراء، بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت فجر اليوم بالمرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة بإسناد جوي من طيران الجيش والقوة الجوية".وأضأفت، ان "هذه المرحلة تشمل تفتيش مناطق حاوي العظيم َالحدود الفاصلة بين قيادات العمليات، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

وتابعت الخلية، :"ويأتي انطلاق هذه المرحلة بالتزامن مع استمرار المقر المتقدم في كركوك بالمرحلة السادسة ضمن قاطع المسؤولية".

واشار البيان الى أن "قواتنا الأمنية البطلة مستمرة بواجباتها بناءً على معلومات استخبارية دقيقة للقضاء على عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي من مخلفاتهم".

