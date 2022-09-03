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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خضعت مدرعة К-4386-ЗА-СпН الحديثة التي يتوقع أن تستخدم لتنفيذ عمليات خاصة، لاختبارات في روسيا.

صرح بذلك، إيغور زاراخوفيتش، كبير المصممين في شركة "ريم ديبزل" المصنعة للمدرعة.

وأعاد المصمم إلى الأذهان أن مدرعة " К-4386 " كشف عنها لأول مرة في منتدى "الجيش – 2021" العسكري التقني الدولي.

موسكو تختبر مدرعة للعمليات الخاصة



وأوضح الناطق باسم شركة "ريم ديبزل" الروسية مراد رزفانوف، أن المدرعة تم تصميمها على أساس مدرعة "تايفون – في دي في" المحمولة جوا التي يستخدمها أفراد سلاح المظليين. وهي مخصصة لتنفيذ عمليات خاصة.

في المدرعة قعر على شكل حرف V يحميها جيدا من الألغام.

وتم تزويدها برشاش ثقيل دوار عيار 12.7 ملم ومنظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات. كما تم تركيب مدفع هاون عيار 120 ملم في مؤخرة المدرعة.

شهدت مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك اختبارات المعدات الحديثة التي تُجريها قوات الهندسة العسكرية الروسية.

والمقصود بالأمر هو اختبار طائرة مسيّرة تتخصص في البحث عن ألغام وعبوات ناسفة وغيرها من المتفجرات جوا.

واستخدم المهندسون العسكريون الروس في أجواء ماريوبول التي قامت بتلغيم أحيائها قوات النازيين من كتيبة "آزوف" استخدموا مسيّرة مزوّدة بمستشعرات بصرية وأجهزة رؤية ليلية تبحث جوا عن المتفجرات الخطيرة.

أما المسيّرة فتم تزويدها بوحدة الطاقة وفيها 6 محركات تضمن الوضع المستقر للطائرة في الجو أثناء تحليقها. وتسمح أجهزة الرصد التي تحملها المسيّرة بمراقبة مساحات واسعة من الأراضي من الجو، ما يسهّل إلى حد بعيد عمل المهندسين العسكريين.

وعلاوة على ذلك يتم اختبار الأحذية الخاصة بالمهندسين العسكريين. كما يتم فحص قدرتها على تحمل الموجة الصادمة الناجمة عن الانفجار.

العربة الروسية لدعم الدبابات (ترميناتور) قادرة على التصدي لنيران منظومات "جافيلين" الأمريكية المضادة للدبابات.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلا عن مصدر مطلع في وزارة الدفاع الروسية. وقال المصدر:" إن خبرة الأعمال القتالية أظهرت أن "ترميناتور" تتحمل الإصابات بصواريخ "جافيلين" وغيرها من الصواريخ المضادة للدبابات، فضلا عن قواذف القنابل اليدوية من تصنيع حلف الناتو.

وأوضح أن "ترميناتور" تحافظ على الجاهزية في كل حال من الأحوال، وأنه بحاجة إلى إصلاح بسيط في ظروف الميدان عند إصابته بصاروخ "جافيلين"، ولا يستغرق الإصلاح أكثر من نصف الساعة، ثم تستطيع العربة الروسية مواصلة المعركة بنجاح.

وأضاف المصدر أن عربات دعم الدبابات "ترميناتور" أظهرت فعالية عالية وقدرة جيدة للتصدي لكل أنواع الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات أثناء المعارك في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك بفضل تزويدها بأجهزة الحماية متعددة القنوات.

يذكر أن خدمة "ترميناتور" في الجيش الروسي بدأت عام 2018. وتخصص تلك العربة لحماية الدبابات من نيران العدو ويتم استخدامها ضمن الترتيب القتالي لوحدات الدبابات لإصابة الوسائل المعادية المضادة للدبابات (مثل الصواريخ المضادة للدبابات والمدافع المضادة للدبابات وقاذفات القنابل والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض وغيرها)، فضلا عن تدمير المخابئ المحصنة.

ولذلك تتضمن حوزة "ترميناتور" منظومة "كورنيت" المضادة للدبابات والمدفعيْن الأوتوماتيكييْن عيار 30 ملم من طراز" 2 آ 42" ورشاش الدبابة وقاذفات القنابل الأوتوماتيكية "آغي – 17 دي".

ويمكن مقارنة "ترميناناتور"، من حيث قوة أجهزة حمايتها بدبابة "تي–90" بل وتتفوق عليها. وعلى سبيل المثال هناك أجهزة "ريليكت" للحماية الدينامية التي تحمي العربة من كل الاتجاهات، بما في ذلك من الأعلى.

تتفوق مدرعات "بي إم بي – 3" الروسية على ناقلات الأفراد المدرعة الأوكرانية كلها من حيث مواصفاتها وفاعليتها.

وقد استعرضت "بي إم بي – 3" قدرة نارية عالية ودقة أجهزة التصويب وقابلية جيدة للمناورة.

وتخضع تلك المدرعة الروسية دائما لعمليات التطوير والتحديث حيث تزوّد بأجهزة الحماية الدينامية والشبكات المقاومة للقذائف الجوفاء.

أما وحدات الجيش الأوكراني فلا تزال تستخدم النماذج التي تم تصميمها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي أو نسخها التي أنتجتها بلدان معاهدة وارسو السابقة.