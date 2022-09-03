شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعاقب المستأجر على دخول الشقة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار؟..نقلا عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد انتهاء مدة عقد الإيجار.. هل يعاقب المستأجر على دخول الشقة؟"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال.. هل المستأجر الذي يبقى فى العين المستأجرة برغم زوال العقد لأي سبب كانتهاء المدة أو الفسخ الاتفاقي لعدم سداد الأجرة، يعد مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير، ويعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل لخمس سنوات؟ واستعرض أراء قانونية أخرى تؤكد أن ذلك التكييف القانوني "غير جائز"، وذلك في الوقت الذى تنجم فيه العديد من المشكلات بين المالك والمستأجر حال حدوث الشرط الفاسخ بين الطرفين، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد انتهاء مدة عقد الايجار.. هل يعاقب المستأجر على دخول "الشقة"؟.. تباينت ردود الأفعال بين اعتبار المستأجر مرتكبا لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير.. وعقوبة تصل للسجن 5 سنوات.. وقانونى: التكييف "غير جائز"



برلمــــانى



